Китай применил новейший спутник для оценки ущерба от взрывов на "Северных потоках"

Китай использовал современный оптический спутник Gaofen-5 02 для оценки ущерба, нанесённого газопроводам "Северный поток" и "Северный поток – 2" в результате взрывов 26 сентября, а также выявления размера утечки. Об этом говорится в публикации гонконгской газеты South China Morning Post.

Сразу после ЧП Правительство КНР поручило учёным с помощью одного из самых передовых спутников дистанционного зондирования Земли выяснить количество выброса в атмосферу метана. По итогам исследований выброс был эквивалентен 70 тоннам газа в час.

Gaofen-5 02 оснащён сверхчувствительными инфракрасными датчиками — в сентябре прошлого года аппарат уже запускали на орбиту. Его датчики способны улавливать следы метана, который поглощает часть солнечного света в инфракрасном диапазоне.

Большинство существующих инфракрасных детекторов не способны определить подобные показатели с орбиты, тогда как китайский спутник, по данным SCMP, справляется с этими задачами порой даже лучше других иностранных космических аппаратов.