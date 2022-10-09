В Норвегии раскрыли свои взбесившие Запад нефтегазовые доходы

Норвегия прогнозирует доход от нефтегазового сектора в 2022 году в размере 1,17 триллиона крон, что является четырёхкратным увеличением результатов за 2021 год (228 миллиардов крон). Об этом свидетельствуют данные на сайте Norskpetroleum.

Также там добавили, что большая часть средств будет перечислена в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов. При этом в прогнозах на будущий год доходы королевства могут увеличиться ещё на 18%, до 1,38 триллиона крон.