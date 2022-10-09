В Норвегии раскрыли свои взбесившие Запад нефтегазовые доходы
Норвегия прогнозирует четырёхкратный рост нефтегазовых доходов по итогам 2022 года
Норвегия прогнозирует доход от нефтегазового сектора в 2022 году в размере 1,17 триллиона крон, что является четырёхкратным увеличением результатов за 2021 год (228 миллиардов крон). Об этом свидетельствуют данные на сайте Norskpetroleum.
Также там добавили, что большая часть средств будет перечислена в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов. При этом в прогнозах на будущий год доходы королевства могут увеличиться ещё на 18%, до 1,38 триллиона крон.
После введения санкций против России и ограничения экспорта российских энергоресурсов Норвегия стала играть более заметную роль в обеспечении топливной безопасности континента, став ведущим поставщиком газа в ЕС. Ранее западные эксперты упрекнули Осло за "агрессивное" обогащение на ситуации. Однако норвежские власти со своей стороны отвергают все обвинения в спекуляциях, оправдываясь тем, что сложившаяся высокая стоимость топлива оправдана дефицитом на рынке.
Unsplash