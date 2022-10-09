Могли использовать вслепую: Воссоздана хронология действий водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Юсубов работал дальнобойщиком более 25 лет. Свой последний заказ он, как и всегда, нашёл на популярном сайте (бирже грузоперевозок), где аккаунт был оформлен на его жену Наибу. 6 октября женщина получила заявку от некой фирмы ООО "ТЭК-34" и заключила договор о поставке "тары и упаковки" в Симферополь не позднее 10 часов утра 8 октября.

Днём 7 октября фура Юсубова прибыла для погрузки на склад в Армавире, это был обычный гаражный кооператив. Заказчики постоянно звонили водителю и требовали прибыть без опозданий. Уже вечером 7 октября Юсубов подъехал к Крымскому мосту и остался там ночевать, чтобы успеть в срок. Рано утром он выехал по маршруту, а в шесть часов его грузовик взорвался прямо на мосту. Сразу после подрыва грузополучатель перестал выходить на связь и отключил телефон.