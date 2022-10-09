Могли использовать вслепую: Воссоздана хронология действий водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры
СМИ: Воссоздана хронология действий водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры
Махир Юсубов. Фото © T.me/breakingmash
Махир Юсубов, который управлял взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком, мог не знать о готовящейся диверсии. Портал "112" приводит хронологию событий до момента трагедии.
Заказ на перевозку груза Махиром Юсубовым. Фото © t.me/"112"
Юсубов работал дальнобойщиком более 25 лет. Свой последний заказ он, как и всегда, нашёл на популярном сайте (бирже грузоперевозок), где аккаунт был оформлен на его жену Наибу. 6 октября женщина получила заявку от некой фирмы ООО "ТЭК-34" и заключила договор о поставке "тары и упаковки" в Симферополь не позднее 10 часов утра 8 октября.
Днём 7 октября фура Юсубова прибыла для погрузки на склад в Армавире, это был обычный гаражный кооператив. Заказчики постоянно звонили водителю и требовали прибыть без опозданий. Уже вечером 7 октября Юсубов подъехал к Крымскому мосту и остался там ночевать, чтобы успеть в срок. Рано утром он выехал по маршруту, а в шесть часов его грузовик взорвался прямо на мосту. Сразу после подрыва грузополучатель перестал выходить на связь и отключил телефон.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибло пять человек. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста. СК РФ возбудил уголовное дело, уже есть информация о водителе и владельце большегруза.