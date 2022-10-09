Британский миллиардер придумал способ "насолить Путину"

Британский 70-летний миллиардер Джон Кодвелл решил не отапливать зимой свой огромный дом стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы президент РФ "Путин получил меньше долларов". Как сообщает газета Mirror, он призывает всех потребителей энергоресурсов в Британии внести такой же вклад и нанести "удар по России".

"Я знаю, что у нас топливный кризис и все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей. Я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98% дома останутся холодными", — заявил он и добавил, что сделает всё для того, чтобы "Путин получил на несколько долларов меньше".

Как указывает издание, миллиардера серьёзно критикуют на родине в связи с тем, что он помогает украинским беженцам, когда Великобритания находится в кризисе. В частности, в феврале он приютил у себя беженку с ребёнком. Будет ли отапливаться её комната, газета не уточнила.