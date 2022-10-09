Найдены новые доказательства возможной жизни на Энцеладе

Китайские учёные нашли новые доказательства возможной жизни на Энцеладе — спутнике Сатурна, имеющем океан под своей поверхностью. Как пишет агентство Синьхуа, исследовательская группа под руководством биохимика Хао Цзихуа из Китайского университета предположила, что в водоёме космического тела может содержаться растворённый фосфор — необходимый для жизни элемент.

Сам фосфор нужен для костей, клеточных мембран, а также ДНК человека и животных. Позже учёные создали модель взаимодействия воды и горных пород Энцелада.

"Океаническая вода на планете оказалась очень щёлочной (очень солёной) и лишённой кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле", — заявил Хао Цзихуа.

Исследователи считают, что океан на Энцеладе может существовать уже сто миллионов лет, чего достаточно для растворения достаточного количества фосфора.