Найдены новые доказательства возможной жизни на Энцеладе
СМИ: Обнаружены новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
Китайские учёные нашли новые доказательства возможной жизни на Энцеладе — спутнике Сатурна, имеющем океан под своей поверхностью. Как пишет агентство Синьхуа, исследовательская группа под руководством биохимика Хао Цзихуа из Китайского университета предположила, что в водоёме космического тела может содержаться растворённый фосфор — необходимый для жизни элемент.
Сам фосфор нужен для костей, клеточных мембран, а также ДНК человека и животных. Позже учёные создали модель взаимодействия воды и горных пород Энцелада.
"Океаническая вода на планете оказалась очень щёлочной (очень солёной) и лишённой кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле", — заявил Хао Цзихуа.
Исследователи считают, что океан на Энцеладе может существовать уже сто миллионов лет, чего достаточно для растворения достаточного количества фосфора.
Ранее американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что будет не против присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе.
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