Следы жизни на Марсе: Ровер Perseverance нашёл органику в кратере Одновременно учёные доказали, что ещё до формирования Земли Красная планета обладала плотной, тёплой и очень влажной атмосферой. 28 сентября, 21:40 Обложка © NASA

Если бы, скажем, четыре миллиарда лет назад атмосфера Земли была такой, как сейчас, то мы бы сейчас с вами не разговаривали — эту атмосферу бы давно "сдуло" в мировое пространство. По мнению планетологов, самая распространённая тенденция для всех миров во Вселенной такова, что со временем их атмосфера теряет большую часть своей массы. Есть версия, что изначально наша атмосфера была такой же плотной, как на спутнике Сатурна Титане, где, в принципе, можно приделать себе крылья и вдохновенно парить над поверхностью. А потом более лёгкие и летучие вещества уносило в космос, и остались только сравнительно тяжёлые.

Примерно такой же сценарий предполагается на Марсе. Представьте себе планету, на которой атмосфера раз в 15, а то и в 20 плотнее нынешней земной, планету с облаками, озёрами, реками, планету-парник: так вот, учёные считают, что именно таким был Марс несколько миллиардов лет назад. Штука в том, что эта теплица существовала в основном за счёт молекулярного водорода, то есть молекул, состоящих из двух атомов водорода. Это очень и очень парниковый газ. Правда, он при этом и крайне летучий. Но часть водорода находилась в связке с кислородом и образовывала воду, которая заполняла кратеры, разливалась морями и в виде пара собиралась в нижних слоях атмосферы. Это счастливое время длилось долгие миллионы лет. Впрочем, по меркам геологическим миллионы лет — это не очень долго. И всё-таки не исключено, что вполне достаточно для того, чтобы совершилось то же чудо, которое произошло на Земле: чтобы из атомов углерода, азота, кислорода, водорода, фосфора, серы собирались всё более и более сложные молекулы, а в конце концов — самые фантастические молекулы во Вселенной: РНК и ДНК.

Фото © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Более того, учёные уверяют, что очень водородная и не очень кислородная марсианская атмосфера была даже более многообещающей в смысле зарождения жизни, чем земная: кислород — не самый удачный элемент для формирования пребиотических молекул.

Что же случилось потом? А потом лёгкий молекулярный водород улетел. Это подтверждают, к примеру, образцы, взятые ровером Curiosity (а им примерно три миллиарда лет): в них гораздо больше тяжёлого изотопа водорода — дейтерия, чем водорода "классического". Беда в том, что время, как мы видим, не пощадило и сравнительно тяжёлый водяной пар, потому мы сейчас и наблюдаем на Марсе атмосферу настолько разрежённую, что на Земле она такова лишь на высоте 35 километров. Но здесь надо вспомнить и о том, что у Марса очень хилое магнитное поле, а магнитное поле, как известно, — щит от солнечной и галактической радиации. Без него эта радиация бомбардирует атомы и легко уносит их своим ветром.

Успела ли обречённая планета стать счастливой, то есть дать начало жизни? Если и искать ответ на этот вопрос, то где-нибудь на дне бывшего марсианского водоёма. Потому для ровера Perseverance и выбрали кратер Езеро: на снимках отчётливо видно, что к нему примыкают извилистые русла пересохших рек. Марсоход там разъезжает вот уже второй год и собрал на сегодняшний день в общей сложности 12 образцов грунта из разных мест. Но если раньше роверу попадались породы в основном магматического происхождения, то последние четыре образца взяты именно из речной дельты, то есть это породы осадочные. А именно — частицы скалы, которую назвали "хребтом дикой кошки" — Wildcat Ridge: планетологам совершенно ясно, что он образовался из песка и всего прочего в процессе испарения солёного водоёма. Так вот, учёные с радостью сообщили, что в этом хребте нашлась некая органика, то есть те самые строительные блоки жизни. На Земле в таких породах находят древние окаменелости бактерий. Исследователи отмечают, что органические вещества обнаруживаются на Марсе уже не впервые, но в данном случае они оказались именно там, где как нельзя более комфортно было бы жить доисторическим микромарсианам.

Породы, снятые на Марсе. Фото © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Кстати, ранее в Институте космических исследований рассказывали Лайфу, что предшественнику Perseverance роверу Curiosity на самом деле доводилось находить даже не органику, а совершенно конкретные следы живых организмов, но проблема была и остаётся в том, что надо доказать, что они не принесены с Земли: как ни стерилизуй космическую технику, что-то живое вполне может вместе с ней отправиться в межпланетное путешествие.

Две взятые Perseverance пробы. Фото © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS Что вы скажете, если вам покажут окаменелости внеземных бактерий? 0 Не может быть! Наконец-то!

Авторы Адель Романенкова