Умер легендарный вратарь донецкого "Шахтёра" Юрий Дегтерёв

Легендарный футболист и вратарь донецкого ФК "Шахтёр" Юрий Дегтерёв скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмен ушёл из жизни в Донецке в ночь с 8 на 9 октября. В последние годы футболист сильно болел.

Дегтерёв был вратарём "Шахтёра" 17 лет: за сборную СССР официально отыграл 17 матчей, в десяти из них не пропустил ни одного мяча. "Шахтёр" при нём дважды становился серебряным призёром чемпионата Советского Союза, в 1977 году футболист был признан лучшим вратарём СССР, в 1980-м — выиграл Кубок СССР по футболу.