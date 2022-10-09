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9 октября, 13:49

Умер легендарный вратарь донецкого "Шахтёра" Юрий Дегтерёв

<p>Юрий Дегтерёв. Фото © <a href="https://www.sport-express.ru/football/reviews/letopis-akselya-vartanyana-1977-goda-chast-trinadcataya-1635778/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sport-express.ru / Сергей Колганов</a></p>

Юрий Дегтерёв. Фото © sport-express.ru / Сергей Колганов

Легендарный футболист и вратарь донецкого ФК "Шахтёр" Юрий Дегтерёв скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмен ушёл из жизни в Донецке в ночь с 8 на 9 октября. В последние годы футболист сильно болел.

Дегтерёв был вратарём "Шахтёра" 17 лет: за сборную СССР официально отыграл 17 матчей, в десяти из них не пропустил ни одного мяча. "Шахтёр" при нём дважды становился серебряным призёром чемпионата Советского Союза, в 1977 году футболист был признан лучшим вратарём СССР, в 1980-м — выиграл Кубок СССР по футболу.

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Ранее Лайф сообщал, что на 91-м году ушёл из жизни бывший врач "Локомотива" и сборной СССР по футболу Савелий Мышалов. С советской сборной он прошёл четыре чемпионата мира, две Олимпиады и два первенства Европы.

Ирина Фальке

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