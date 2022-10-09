На Байдена посыпались новые проклятия из-за превращения США в "копилку" для Украины
Fox News: США стали половой тряпкой для КНР и копилкой для Украины из-за ошибок Байдена
Президент США Джо Байден ведёт провальную внешнюю политику, постоянно уступая Китаю и превращая страну в "бездонную копилку" для Украины. Так считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.
"Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", — сказала она.
Ведущая также сочла странными слова американского лидера о неизбежности "ядерного Армагеддона", что, по её мнению, обостряет ситуацию в мире. Она поставила под сомнение данные разведки США, свидетельствующие о необходимости быть готовыми к ядерной атаке.
"Что же за срочные разведданные получила администрация президента, которые заставили бы нас поверить в неизбежность Армагеддона?" — спросила Кампос-Даффи.
Напомним, Байден признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы Армагеддоном". Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена об угрозе "ядерного Армагеддона" не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США о ядерной угрозе озадачило даже американских силовиков.
Getty Images / Chip Somodevilla