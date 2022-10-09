На Байдена посыпались новые проклятия из-за превращения США в "копилку" для Украины

Президент США Джо Байден ведёт провальную внешнюю политику, постоянно уступая Китаю и превращая страну в "бездонную копилку" для Украины. Так считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.

"Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", — сказала она.

Ведущая также сочла странными слова американского лидера о неизбежности "ядерного Армагеддона", что, по её мнению, обостряет ситуацию в мире. Она поставила под сомнение данные разведки США, свидетельствующие о необходимости быть готовыми к ядерной атаке.