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9 октября, 14:00

На Байдена посыпались новые проклятия из-за превращения США в "копилку" для Украины

Fox News: США стали половой тряпкой для КНР и копилкой для Украины из-за ошибок Байдена

Президент США Джо Байден ведёт провальную внешнюю политику, постоянно уступая Китаю и превращая страну в "бездонную копилку" для Украины. Так считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.

"Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", — сказала она.

Ведущая также сочла странными слова американского лидера о неизбежности "ядерного Армагеддона", что, по её мнению, обостряет ситуацию в мире. Она поставила под сомнение данные разведки США, свидетельствующие о необходимости быть готовыми к ядерной атаке.

"Что же за срочные разведданные получила администрация президента, которые заставили бы нас поверить в неизбежность Армагеддона?" спросила Кампос-Даффи.

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Напомним, Байден признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы Армагеддоном". Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена об угрозе "ядерного Армагеддона" не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США о ядерной угрозе озадачило даже американских силовиков.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Татьяна Миссуми

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