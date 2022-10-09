Названа возможная причина отмены Киргизией учений ОДКБ

Глава Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Дарья Чижова считает, что отмена Киргизией учений ОДКБ "Нерушимое братство – 2022" является продолжением давно взятого Бишкеком критического курса в адрес организации. Эксперт напомнила, что с момента начала нового обострения на киргизско-таджикской границе от отдельных киргизских политиков звучит критика в адрес ОДКБ. Поэтому в отмене учений, по мнению Чижовой, "ничего удивительного нет".

"По факту кризис, который мы наблюдаем в киргизской риторике по отношению к ОДКБ, длится уже не первый месяц, поэтому отмена участия в "Нерушимом братстве" — это как бы такой следующий шаг, который киргизские власти проявляют по отношению к ОДКБ", — приводит РИА "Новости" её слова.

Эксперт также обратила внимание на то, что ситуация была усугублена ещё и тем, что президент РФ Владимир Путин недавно наградил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю его юбилея орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Это, по словам Чижовой, вызвало шквал негативной реакции внутри Киргизии. Стоит отметить, что глава республики Садыр Жапаров, сославшись на плотный график, отказался ехать в Санкт-Петербург, где проходил неформальный саммит глав государств СНГ.

Политолог также полагает, что обстановка на границе Киргизии и Таджикистана будет продолжать эскалироваться. Вместе с тем Чижова выразила сожаление в связи с тем, что многократные попытки использовать площадку ОДКБ для урегулирования конфликта в итоге будут отклонены как Бишкеком, так и Душанбе.