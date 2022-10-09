Белый дом не видит причин для приведения ядерных сил в боевую готовность

США не располагают данными о том, что Россия может готовиться к использованию ядерного оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби в интервью телеканалу ABC.

"Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что [президент РФ Владимир] Путин принял решение использовать ядерное оружие. Честно говоря, нет никаких свидетельств того, что он принял такое решение. Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания", — сказал он.