Белый дом не видит причин для приведения ядерных сил в боевую готовность
Белый дом снова заверил, что признаков подготовки России к применению ядерного оружия нет
США не располагают данными о том, что Россия может готовиться к использованию ядерного оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби в интервью телеканалу ABC.
"Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что [президент РФ Владимир] Путин принял решение использовать ядерное оружие. Честно говоря, нет никаких свидетельств того, что он принял такое решение. Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания", — сказал он.
По его словам, США и их союзники "осуществляют самый тщательный мониторинг", но "нет никаких признаков того, что Путин сделал что-либо, чтобы приблизиться к принятию такого решения".
Напомним, американский лидер Джо Байден признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы Армагеддоном". Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена об угрозе "ядерного Армагеддона" не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США о ядерной угрозе озадачило даже американских силовиков.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ