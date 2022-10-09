Диетолог объяснил, почему нельзя пить сок из магазина
Диетолог Алиев предупредил, что в магазинных соках нет витаминов
У большинства людей сок ассоциируется с полезным напитком, который делается на основе свежих фруктов и овощей. Но, увы, реалии современного производства пакетированного напитка таковы, что считать его кладезю витаминов нельзя. И на это есть ряд объективных причин, о которых и рассказал диетолог Руслан Алиев.
"Сок может быть полезен, если вы только что сами его выжали и тут же выпили. Когда речь идёт о вариантах из магазина, ответ отрицательный", — написал врач в телеграм-канале.
Он отметил, что у свежевыжатого сока, в отличие от магазинного, небольшой срок хранения. Из-за этого ретейлеры идут на различные ухищрения, разбавляя напитки водой и включая добавки для более длительного хранения. В итоге, по словам диетолога, соки не только теряют вкус и витамины, но и приобретают огромное количество глюкозы. По словам Алиева, в стакане даже самого дорогого магазинного сока будет пять дневных норм сахара.
А ранее кардиолог Владимир Бекетов назвал идеальный напиток, который подходит для мужчин и женщин. Также медик предупредил кофеманов, что с любимым напитком надо быть осторожнее.
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