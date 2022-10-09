Диетолог объяснил, почему нельзя пить сок из магазина

У большинства людей сок ассоциируется с полезным напитком, который делается на основе свежих фруктов и овощей. Но, увы, реалии современного производства пакетированного напитка таковы, что считать его кладезю витаминов нельзя. И на это есть ряд объективных причин, о которых и рассказал диетолог Руслан Алиев.

"Сок может быть полезен, если вы только что сами его выжали и тут же выпили. Когда речь идёт о вариантах из магазина, ответ отрицательный", — написал врач в телеграм-канале.