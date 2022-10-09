В Ростовской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24
В Ростовской области упал бомбардировщик Су-24, экипаж катапультировался
Первые кадры с места происшествия, где упал Су-24. Фото © LIFE
Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полёта, экипаж успел катапультироваться. Предварительно, причиной могла стать техническая неисправность, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
"В Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-24. Экипаж катапультировался. <...> Полёт выполнялся без боекомплекта", — говорится в сообщении.
Борт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По данным ЮВО, пилоты живы, угрозы их здоровью нет.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в Краснодарском крае. Борт упал между полем и дорогой в станице Прочноокопской, задев ЛЭП.