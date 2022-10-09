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9 октября, 14:19

В Ростовской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24

В Ростовской области упал бомбардировщик Су-24, экипаж катапультировался

<p>Первые кадры с места происшествия, где упал Су-24. Фото © LIFE</p>

Первые кадры с места происшествия, где упал Су-24. Фото © LIFE

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полёта, экипаж успел катапультироваться. Предварительно, причиной могла стать техническая неисправность, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-24. Экипаж катапультировался. <...> Полёт выполнялся без боекомплекта", — говорится в сообщении.

Борт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По данным ЮВО, пилоты живы, угрозы их здоровью нет.


Ан-2 совершил жёсткую посадку в Ненецком автономном округе

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Наталья Исакова

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