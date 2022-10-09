В Ростовской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полёта, экипаж успел катапультироваться. Предварительно, причиной могла стать техническая неисправность, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-24. Экипаж катапультировался. <...> Полёт выполнялся без боекомплекта", — говорится в сообщении.