Умер актёр и режиссёр Владимир Филимонов

Скончался заслуженный артист Российской Федерации, режиссёр и театральный деятель Владимир Филимонов. Трагическую новость сообщили в Алтайском государственном театре музыкальной комедии, в котором актёр проработал долгие годы.

В театре объявили, что режиссёр скончался в возрасте 75 лет после болезни. О дате и месте прощания с ним будет известно позднее.

Владимир Филимонов работал в Красноярском, Омском, Кемеровском театрах музыкальной комедии, в театрах оперетты Кузбасса и Красноярска, в Красноярской филармонии. Поставил, в частности, спектакли "Севастопольский вальс", "Цыганская любовь", "Доротея", "Король вальса", "Юнона и Авось", "Скрипач на крыше".