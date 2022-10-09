Умер актёр и режиссёр Владимир Филимонов
Режиссёр Владимир Филимонов. Фото © kino-teatr
Скончался заслуженный артист Российской Федерации, режиссёр и театральный деятель Владимир Филимонов. Трагическую новость сообщили в Алтайском государственном театре музыкальной комедии, в котором актёр проработал долгие годы.
В театре объявили, что режиссёр скончался в возрасте 75 лет после болезни. О дате и месте прощания с ним будет известно позднее.
Владимир Филимонов работал в Красноярском, Омском, Кемеровском театрах музыкальной комедии, в театрах оперетты Кузбасса и Красноярска, в Красноярской филармонии. Поставил, в частности, спектакли "Севастопольский вальс", "Цыганская любовь", "Доротея", "Король вальса", "Юнона и Авось", "Скрипач на крыше".
Также Лайф сообщал, что легендарный футболист и вратарь донецкого ФК "Шахтёр" Юрий Дегтерёв скончался в возрасте 74 лет. Спортсмен ушёл из жизни в Донецке в ночь с 8 на 9 октября. В последние годы футболист сильно болел.