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9 октября, 14:26

Умер актёр и режиссёр Владимир Филимонов

<p>Режиссёр Владимир Филимонов. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/503103/bio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr</a></p>

Режиссёр Владимир Филимонов. Фото © kino-teatr

Скончался заслуженный артист Российской Федерации, режиссёр и театральный деятель Владимир Филимонов. Трагическую новость сообщили в Алтайском государственном театре музыкальной комедии, в котором актёр проработал долгие годы.

В театре объявили, что режиссёр скончался в возрасте 75 лет после болезни. О дате и месте прощания с ним будет известно позднее.

Владимир Филимонов работал в Красноярском, Омском, Кемеровском театрах музыкальной комедии, в театрах оперетты Кузбасса и Красноярска, в Красноярской филармонии. Поставил, в частности, спектакли "Севастопольский вальс", "Цыганская любовь", "Доротея", "Король вальса", "Юнона и Авось", "Скрипач на крыше".

Ушёл из жизни народный артист Иван Ромашко

Ушёл из жизни народный артист Иван Ромашко

Также Лайф сообщал, что легендарный футболист и вратарь донецкого ФК "Шахтёр" Юрий Дегтерёв скончался в возрасте 74 лет. Спортсмен ушёл из жизни в Донецке в ночь с 8 на 9 октября. В последние годы футболист сильно болел.

Оксана Попова
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