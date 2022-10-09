НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 14:37

Умерла участница "Евровидения" Анн-Кристин

Умерла финская певица Анн-Кристин Нюстрём, участвовавшая в "Евровидении"

<p>Анн-Кристин Нюстрём. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ann-Christine_Nystr%C3%B6m#/media/File:Ann-Christine-1962.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Pentti Valkeala / Yleisradio</a></p>

Анн-Кристин Нюстрём. Фото © Wikipedia / Pentti Valkeala / Yleisradio

Финская певица Анн-Кристин Нюстрём умерла 8 октября в возрасте 78 лет, о её смерти Tanssin рассказал директор звукозаписывающей компании Poptor. Анн-Кристин родилась в Хельсинки в 1944 году, а в 1962-м — выпустила свой первый сингл Lalaika, основанный на русской народной мелодии. Через четыре года она представила Финляндию на "Евровидении" в Люксембурге, выступив с песней Playboy и заняв там десятое место.

В середине 70-х известная под сценическим псевдонимом Анн-Кристин певица оставила музыкальную карьеру и переехала в Стокгольм — столицу Швеции. Там она стала банковским работником. В этом же городе участница "Евровидения" и умерла.

Ушёл из жизни народный артист Иван Ромашко

Ушёл из жизни народный артист Иван Ромашко

Ранее умер вратарь донецкого "Шахтёра" Юрий Дегтерёв. Легендарному футболисту было 74 года.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров