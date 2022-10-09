Умерла участница "Евровидения" Анн-Кристин

Финская певица Анн-Кристин Нюстрём умерла 8 октября в возрасте 78 лет, о её смерти Tanssin рассказал директор звукозаписывающей компании Poptor. Анн-Кристин родилась в Хельсинки в 1944 году, а в 1962-м — выпустила свой первый сингл Lalaika, основанный на русской народной мелодии. Через четыре года она представила Финляндию на "Евровидении" в Люксембурге, выступив с песней Playboy и заняв там десятое место.