ВОЗ заявила о смертельной опасности четырёх сиропов от кашля, погибло уже 66 детей
Полиция Гамбии начала расследование из-за смерти 66 детей, предположительно, из-за сиропов от кашля. Как пишет BBC, для допроса уже были вызваны высокопоставленные чиновники местного Агентства по контролю за лекарствами, а президент страны Адама Бэрроу распорядился приостановить лицензии у компании-импортёра и аптек, распространявших лекарство. Он заверил, что расследование будет вестись самым тщательным образом.
ВОЗ уже распространяла предупреждение о четырёх видах сиропов от кашля, способных вызвать у детей почечную недостаточность и смерть в следствие недуга. Речь идёт о растворе прометазина для перорального употребления, а также сиропах Kofexmalin, Makoff и Magrip N, произведённых в Индии.
Случаи смерти от лекарств уже фиксировались в Гамбии в июле, августе и сентябре. Сейчас Министерство здравоохранения страны занимается изъятием данных лекарств из оборота. По данным ведомства, таким образом из продажи пропало уже более 16 тысяч упаковок.
Ранее Лайф писал, что директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый опасный штамм коронавируса может появиться в Южной Африке. На это способно повлиять небольшое число людей с иммунодефицитом в стране.
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