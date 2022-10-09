ВОЗ заявила о смертельной опасности четырёх сиропов от кашля, погибло уже 66 детей

Полиция Гамбии начала расследование из-за смерти 66 детей, предположительно, из-за сиропов от кашля. Как пишет BBC, для допроса уже были вызваны высокопоставленные чиновники местного Агентства по контролю за лекарствами, а президент страны Адама Бэрроу распорядился приостановить лицензии у компании-импортёра и аптек, распространявших лекарство. Он заверил, что расследование будет вестись самым тщательным образом.

ВОЗ уже распространяла предупреждение о четырёх видах сиропов от кашля, способных вызвать у детей почечную недостаточность и смерть в следствие недуга. Речь идёт о растворе прометазина для перорального употребления, а также сиропах Kofexmalin, Makoff и Magrip N, произведённых в Индии.

Случаи смерти от лекарств уже фиксировались в Гамбии в июле, августе и сентябре. Сейчас Министерство здравоохранения страны занимается изъятием данных лекарств из оборота. По данным ведомства, таким образом из продажи пропало уже более 16 тысяч упаковок.