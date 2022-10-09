Россия и Иран заключили нефтегазовую сделку на более чем $40 млрд

Россия и Иран заключили нефтегазовую сделку на 40 миллиардов долларов и меморандум о взаимопонимании на четыре миллиарда долларов на разработку месторождений, сообщило агентство ISNA со ссылкой на министра нефти страны Джавада Оуджи.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $40 млрд", — заявил он.

Заместитель министра Ахмед Асадзаде заявлял, что Россия планирует начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений на территории Ирана. Он надеется, что соответствующее соглашение будет подписано до конца года.