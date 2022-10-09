В Стамбуле прогремел мощный взрыв
В азиатской части Стамбула прогремел мощный взрыв. По данным местных СМИ, инцидент произошёл в районе Кадыкёй на побережье.
В Стамбуле произошёл мощный взрыв. Видео © Twitter/martopirlo1
Причины произошедшего неизвестны. По словам очевидцев, к месту происшествия выдвинулось большое количество пожарных и машин скорой помощи. Агентство Anadolu сообщает об одном пострадавшем в результате ЧП.
Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре в торговом центре в пакистанском городе Исламабад. По некоторым данным, возгорание началось на фуд-корте, после чего огонь охватил всё здание.
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