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9 октября, 17:11

В Стамбуле прогремел мощный взрыв

В азиатской части Стамбула прогремел мощный взрыв. По данным местных СМИ, инцидент произошёл в районе Кадыкёй на побережье.

В Стамбуле произошёл мощный взрыв. Видео © Twitter/martopirlo1

Причины произошедшего неизвестны. По словам очевидцев, к месту происшествия выдвинулось большое количество пожарных и машин скорой помощи. Агентство Anadolu сообщает об одном пострадавшем в результате ЧП.

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Twitter / Sprinter99880

Артур Белкин

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