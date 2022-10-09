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9 октября, 16:41

Крупный торговый центр горит в центре Исламабада

В столице Пакистана огромный столб пламени охватил здание торгового центра, в соцсетях публикуют страшные кадры из центра города. Причины пожара пока не известны, пишут местные СМИ.

В центре Исламабада горит торговый центр Centaurus. Видео © Twitter / @WeAreProtestors / @pakobserver

По их данным, возгорание началось на фуд-корте, после чего огонь охватил всё здание. На кадрах изнутри ТЦ видно, что люди бегут по задымлённым этажам к выходу. В городской полиции сообщают, что на данный момент пострадавших нет, посетителей удалось эвакуировать.

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Twitter / @WeAreProtestors

Ирина Фальке

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