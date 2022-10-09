Крупный торговый центр горит в центре Исламабада
В столице Пакистана огромный столб пламени охватил здание торгового центра, в соцсетях публикуют страшные кадры из центра города. Причины пожара пока не известны, пишут местные СМИ.
В центре Исламабада горит торговый центр Centaurus. Видео © Twitter / @WeAreProtestors / @pakobserver
По их данным, возгорание началось на фуд-корте, после чего огонь охватил всё здание. На кадрах изнутри ТЦ видно, что люди бегут по задымлённым этажам к выходу. В городской полиции сообщают, что на данный момент пострадавших нет, посетителей удалось эвакуировать.
Ранее взрыв произошёл на проспекте Багратуняц в Ереване, на месте происшествия вспыхнул пожар. Сообщается о пострадавших.
Twitter / @WeAreProtestors