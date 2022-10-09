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9 октября, 16:35

Два корабля Бундесвера исследуют места взрывов на "Северных потоках"

Tagesschau: ФРГ приступила к расследованию по взрывам на "Северных потоках"

<p>Фото © Getty Images / Swedish Coast Guard</p>

Фото © Getty Images / Swedish Coast Guard

Федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к установлению причин взрывов на трубопроводах "Северного потока". Об этом сообщил портал Tagesschau со ссылкой на письмо Министерства обороны страны в адрес комитета по обороне Бундестага.

"Федеральная полиция Германии с помощью водолазов и специальных технологий исследует взрывы на трубопроводах "Северного потока". Два корабля Бундесвера находятся в Балтийском море для проведения разведывательной операции", — уточняет издание.

Речь идёт о минном тральщике "Диллинген" и многоцелевом судне "Миттельгрунд", которые уже отправились к месту ЧП. Специалисты сфотографируют повреждения трубопроводов около острова Борнхольм. Прокуратура ФРГ решает вопрос о необходимости начала расследования уголовного преступления, поскольку подрыв газопроводов может оказаться антиконституционным саботажем.

Намёк толще некуда: В Китае прикинули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"

Намёк толще некуда: В Китае прикинули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

Татьяна Миссуми

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