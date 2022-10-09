Два корабля Бундесвера исследуют места взрывов на "Северных потоках"

Федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к установлению причин взрывов на трубопроводах "Северного потока". Об этом сообщил портал Tagesschau со ссылкой на письмо Министерства обороны страны в адрес комитета по обороне Бундестага.

"Федеральная полиция Германии с помощью водолазов и специальных технологий исследует взрывы на трубопроводах "Северного потока". Два корабля Бундесвера находятся в Балтийском море для проведения разведывательной операции", — уточняет издание.