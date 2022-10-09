Действующий президент Австрии Ван дер Беллен лидирует на выборах с 54,6% голосов
Ван дер Беллен. Фото © Getty Images / Alex Domanski
Действующий президент Австрии Ван дер Беллен лидирует на выборах, набирая 54,6% голосов после первых результатов обработки бюллетеней. Об этом сообщает телеканал ORF.
За ним с большим отрывом следуют кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (18,9%) и независимый кандидат Тассило Валлентин (8,5%). Если Ван дер Беллен в итоге получит более 50% голосов, то победит уже в первом туре и останется на посту президента.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не собирается поставлять Украине летальное оружие и намерена придерживаться такой политики в дальнейшем. Он подчеркнул, что Вена отправляет Киеву только защитное оборудование: шлемы, жилеты и нелетальное оружие.