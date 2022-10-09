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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 16:06
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В Турции предложили Стамбул для переговоров России с США, Францией, Британией и ФРГ

Переговоры между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования конфликта на Украине могут состояться в Стамбуле, если стороны дадут своё согласие. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель Объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

"Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул, конечно, в случае согласия сторон", — заметил Карайель.

По его словам, Турция готова стать посредником между Россией и ведущими странами Запада. Он напомнил о роли Анкары при заключении зерновой сделки. В снижении напряжённости в регионе заинтересован лично турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

На Украине назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры
На Украине назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры

Ранее Лайф сообщал, что Турция выступила с предложением организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. За мирное завершение конфликта выступили и в Вашингтоне. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кёрби, урегулировать нынешнюю ситуацию необходимо как можно скорее.

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Артур Белкин
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