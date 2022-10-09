В Турции предложили Стамбул для переговоров России с США, Францией, Британией и ФРГ

Переговоры между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования конфликта на Украине могут состояться в Стамбуле, если стороны дадут своё согласие. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель Объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

"Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул, конечно, в случае согласия сторон", — заметил Карайель.

По его словам, Турция готова стать посредником между Россией и ведущими странами Запада. Он напомнил о роли Анкары при заключении зерновой сделки. В снижении напряжённости в регионе заинтересован лично турецкий лидер Реджеп Эрдоган.