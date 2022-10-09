Фугас подорвали на оживлённой трассе близ Мелитополя

На обочине объездной дороги у села Садовое под Мелитополем сработало взрывное устройство. Об этом рассказал РИА "Новости" профильный специалист после осмотра места подрыва.

"Заложенный фугас был начинён осколочными элементами для усиления эффекта взрыва, чтобы нанести наиболее сильный ущерб для машин, которые проезжают на данном участке дороги. Акция явно направлена на запугивание как мирного населения, так и водителей фур, которые пользуются этой транспортной артерией для доставки грузов с материковой России", — пояснил он.

Диверсанты выбрали именно эту трассу неслучайно: она связывает российские области через Мариуполь и Бердянск с населёнными пунктами Запорожской области, добавил специалист. По дороге доставляются продукты питания, стройматериалы и другие предметы, необходимые для снабжения региона.