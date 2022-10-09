Евросоюз собрался натренировать 15 тысяч бойцов ВСУ

Евросоюз намерен подготовить около 15 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии, хотя Киев просил о 50 тысячах военнослужащих. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Для реализации программы будут созданы две штаб-квартиры — в Польше и Германии. Её запуск, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, намечен на 17 октября. Миссия по подготовке солдат для ВСУ рассчитана на два года.