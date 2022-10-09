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Опубликовано 9 октября 2022, 15:38
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Евросоюз собрался натренировать 15 тысяч бойцов ВСУ

Welt: ЕС обучит до 15 тысяч украинских военных в рамках тренировочной миссии

Евросоюз намерен подготовить около 15 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии, хотя Киев просил о 50 тысячах военнослужащих. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Для реализации программы будут созданы две штаб-квартиры — в Польше и Германии. Её запуск, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, намечен на 17 октября. Миссия по подготовке солдат для ВСУ рассчитана на два года.

Большая часть подразделений ВСУ на Луганском направлении состоит из наёмников из Европы
Большая часть подразделений ВСУ на Луганском направлении состоит из наёмников из Европы

Ранее Лайф писал, что неизвестные дроны шпионили за учебным полигоном Бундесвера Вильдфлекен, где украинские военные учатся вождению на немецких бронеавтомобилях Dingo. Эти машины Германия пообещала передать Киеву.

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Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Татьяна Миссуми
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