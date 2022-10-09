Премьера Британии Трасс поймали на попытках "обойти" главу МВД

Новоиспечённый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пытается обойти главу МВД Суэллу Браверман в вопросе ослабления иммиграционных ограничений. Как пишет The Independent, последняя пытается помешать главе кабмина впустить в страну трудовых мигрантов.

"Премьер-министр пытается оттеснить на задний план министра внутренних дел Суэллу Браверман, чтобы ослабить иммиграционные правила. Это обнажает... раскол в кабинете министров по вопросу о том, как дать толчок экономике", — говорится в материале.

По мнению Трасс, такая мера поднимает британскую экономику и её рейтинг. Лоббистам из бизнес-кругов, заинтересованным в данной мере, сказано игнорировать Браверман, предлагая свои инициативы через министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могга или канцлера герцогства Ланкастерского Надхима Захави.

"Нам сказали не обращаться в Министерство внутренних дел, а изложить свои доводы Рис-Моггу. Это неслыханно. Похоже, что Даунинг-стрит уже пытается обойти министра внутренних дел, которую назначили всего месяц назад", — заявил один из бизнесменов.