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9 октября, 15:32

Премьера Британии Трасс поймали на попытках "обойти" главу МВД

The Independent узнал о попытках Трасс "обойти" главу МВД в миграционном вопросе

Новоиспечённый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пытается обойти главу МВД Суэллу Браверман в вопросе ослабления иммиграционных ограничений. Как пишет The Independent, последняя пытается помешать главе кабмина впустить в страну трудовых мигрантов.

"Премьер-министр пытается оттеснить на задний план министра внутренних дел Суэллу Браверман, чтобы ослабить иммиграционные правила. Это обнажает... раскол в кабинете министров по вопросу о том, как дать толчок экономике", говорится в материале.

По мнению Трасс, такая мера поднимает британскую экономику и её рейтинг. Лоббистам из бизнес-кругов, заинтересованным в данной мере, сказано игнорировать Браверман, предлагая свои инициативы через министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могга или канцлера герцогства Ланкастерского Надхима Захави.

"Нам сказали не обращаться в Министерство внутренних дел, а изложить свои доводы Рис-Моггу. Это неслыханно. Похоже, что Даунинг-стрит уже пытается обойти министра внутренних дел, которую назначили всего месяц назад", заявил один из бизнесменов.

Трасс опровергла планы привлечь в Британию низкоквалифицированных мигрантов

Трасс опровергла планы привлечь в Британию низкоквалифицированных мигрантов

Ранее Лайф писал, что глава Шотландии Стерджен назвал политику Лиз Трасс катастрофической. По её словам, при новом министре в автономии наблюдается рост сепаратизма.

Обложка ©

Getty Images / Leon Neal

Матвей Шандрыголов

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