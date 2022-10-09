Подруга погибшей на Крымском мосту девушки-гида вспомнила злую шутку, ставшую пророческой
Эдуард Ч. и Зоя С. Фото © LIFE
Друзья погибших при подрыве Крымского моста гидов из Санкт-Петербурга в разговоре с Лайфом рассказали, какими они их запомнили, а также о достаточно злой шутке перед поездкой, которая оказалась пророческой.
"Это самый замечательный человек, которого я встречала за последние лет десять своей жизни. Она очень открытая, безумно весёлая, безумно интересная, очень начитанная. Буквально на днях шутили, что надеемся, что она вернётся живой, и вот такая печальная новость сегодня. Просто не верится, что это произошло", — рассказала подруга Зои и добавила, что запомнит её как человека, который был готов всем помочь.
Друзья также поведали Лайфу, что пара ехала в Крым по приглашению своего знакомого на машине одного из друзей. Целью их поездки был Ливадийский дворец, в котором они хотели снять фильм о семье Романовых для своего ютуб-канала. У погибшего Эдуарда Ч. остались двое детей от первого брака.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.