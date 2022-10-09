НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 15:14

Подруга погибшей на Крымском мосту девушки-гида вспомнила злую шутку, ставшую пророческой

<p>Эдуард Ч. и Зоя С. Фото © LIFE</p>

Эдуард Ч. и Зоя С. Фото © LIFE

Друзья погибших при подрыве Крымского моста гидов из Санкт-Петербурга в разговоре с Лайфом рассказали, какими они их запомнили, а также о достаточно злой шутке перед поездкой, которая оказалась пророческой.

"Это самый замечательный человек, которого я встречала за последние лет десять своей жизни. Она очень открытая, безумно весёлая, безумно интересная, очень начитанная. Буквально на днях шутили, что надеемся, что она вернётся живой, и вот такая печальная новость сегодня. Просто не верится, что это произошло", — рассказала подруга Зои и добавила, что запомнит её как человека, который был готов всем помочь.

Друзья также поведали Лайфу, что пара ехала в Крым по приглашению своего знакомого на машине одного из друзей. Целью их поездки был Ливадийский дворец, в котором они хотели снять фильм о семье Романовых для своего ютуб-канала. У погибшего Эдуарда Ч. остались двое детей от первого брака.

Погибшая при подрыве Крымского моста пара из Петербурга снимала там фильм о Романовых

Погибшая при подрыве Крымского моста пара из Петербурга снимала там фильм о Романовых

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров