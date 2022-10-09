Подруга погибшей на Крымском мосту девушки-гида вспомнила злую шутку, ставшую пророческой

Друзья погибших при подрыве Крымского моста гидов из Санкт-Петербурга в разговоре с Лайфом рассказали, какими они их запомнили, а также о достаточно злой шутке перед поездкой, которая оказалась пророческой.

"Это самый замечательный человек, которого я встречала за последние лет десять своей жизни. Она очень открытая, безумно весёлая, безумно интересная, очень начитанная. Буквально на днях шутили, что надеемся, что она вернётся живой, и вот такая печальная новость сегодня. Просто не верится, что это произошло", — рассказала подруга Зои и добавила, что запомнит её как человека, который был готов всем помочь.