Белый дом выступил за завершение конфликта на Украине и начало мирных переговоров

Вашингтон хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, рассматривается даже дипломатический путь решения вопроса.

"Мы хотим, чтобы [спецоперация] закончилась. Она продолжается уже слишком долго. Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путём", — сказал он в эфире телеканала ABC.

При этом он озвучил свою версию событий, по которой началу переговоров якобы препятствует не Украина, а Россия. По его словам, страна "не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому", хотя Москва уже не раз призывала Киев сесть за стол.