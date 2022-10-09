НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 15:05
3499

Белый дом выступил за завершение конфликта на Украине и начало мирных переговоров

Вашингтон хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, рассматривается даже дипломатический путь решения вопроса.

"Мы хотим, чтобы [спецоперация] закончилась. Она продолжается уже слишком долго. Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путём", — сказал он в эфире телеканала ABC.

При этом он озвучил свою версию событий, по которой началу переговоров якобы препятствует не Украина, а Россия. По его словам, страна "не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому", хотя Москва уже не раз призывала Киев сесть за стол.

На Украине назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры

На Украине назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры

Ранее бывший президент США Дональд Трамп также заявил о необходимости немедленного начала переговорного процесса для завершения украинского конфликта. В противном случае, заявил он, ситуация может перерасти в третью мировую войну.

Обложка ©

Getty Images / Robert Alexander

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров