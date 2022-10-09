В США назвали качество Путина, которым восхищается Си Цзиньпин

Китайский лидер Си Цзиньпин поддерживает и ценит смелость президента России Владимира Путина противостоять гегемонии США. Как рассказал журналист Гордон Чанг, именно это качество российского лидера положительно влияет на отношения двух государств.

По его словам, нет никаких сомнений в тесном партнёрстве двух держав, в то время как Вашингтон вынужден разрываться между Украиной и Тайванем. Чанг считает, что такая ситуация значительно ослабляет американцев, что играет на руку России и Китаю.