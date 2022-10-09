В США назвали качество Путина, которым восхищается Си Цзиньпин
Американский журналист Чанг: Смелость Путина положительно влияет на отношения России и КНР
Путин и Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Китайский лидер Си Цзиньпин поддерживает и ценит смелость президента России Владимира Путина противостоять гегемонии США. Как рассказал журналист Гордон Чанг, именно это качество российского лидера положительно влияет на отношения двух государств.
"Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги, чтобы противостоять США", — объяснил американец в интервью Newsmax.
По его словам, нет никаких сомнений в тесном партнёрстве двух держав, в то время как Вашингтон вынужден разрываться между Украиной и Тайванем. Чанг считает, что такая ситуация значительно ослабляет американцев, что играет на руку России и Китаю.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада. При этом Зеленский заявлял о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования ею ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины стоит сделать "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне".