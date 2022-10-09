Илон Маск неожиданно вспомнил русскую притчу и разозлил подписчиков
Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск опубликовал в "Твиттере" российскую притчу о Старике и Золотой Рыбке. Сам пост с фотографией Маск решил не подписывать, как обычно предоставив своим подписчикам пространство для размышлений.
В повествовании говорится о том, что однажды Старик поймал Золотую Рыбку и не мог поначалу выбрать, что он хочет больше — новый замок или мешок золота. Тогда исполнительница желаний сказала, что он может попросить всё что угодно, но с одним условием: его сосед получит то же самое, только в двойном размере. На что Старик, не задумываясь, пожелал, чтобы "у него забрали один глаз".
Некоторые читатели в комментариях под публикацией Маска поинтересовались, почему он "опять цитирует русские поговорки", на что другие ответили, что "потому что у России их много".
"А вы знаете какие-нибудь украинские притчи или только русские?" — пишет один из комментаторов.
"Это намёк на то, что конфликт с Россией завершится, когда Украина перестанет сопротивляться?" — поинтересовался другой пользователь.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
Getty Images / Muhammed Selim Korkutata / Anadolu Agency