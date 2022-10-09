Минобороны Тайваня развернуло системы ПВО из-за 12 самолётов КНР

В Минобороны Тайваня заявили о появлении в регионе 12 военных самолётов и четырёх кораблей Китая, об этом ведомство сообщило в своём твиттере.

В ведомстве уточнили, что два воздушных средства пересекли срединную линию Тайваньского пролива, в их числе были истребитель Су-30 и разведывательный БПЛА BZK-005. В ответ на манёвры тайваньские военные подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждение, а также развернули системы ПВО.