Минобороны Тайваня развернуло системы ПВО из-за 12 самолётов КНР
В Минобороны Тайваня заявили о появлении в регионе 12 военных самолётов и четырёх кораблей Китая, об этом ведомство сообщило в своём твиттере.
В ведомстве уточнили, что два воздушных средства пересекли срединную линию Тайваньского пролива, в их числе были истребитель Су-30 и разведывательный БПЛА BZK-005. В ответ на манёвры тайваньские военные подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждение, а также развернули системы ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят угрозы китайского вторжения на Тайвань. Тем не менее он отметил, что Пекин движется в сторону установления "новой нормальности".
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