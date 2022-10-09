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9 октября, 15:00

Разин снова затеял судебные разбирательства из-за песен "Ласкового мая"

Андрей Разин подал иск об авторских правах на песни "Ласкового мая"

Создатель и бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подал иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на песни группы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

"Да, иск поступил", — заявили представители суда, не уточнив при этом каких-либо подробностей.

Согласно данным дела, Разин подал иск для того, чтобы оспорить решение суда нижестоящей инстанции. Таким образом, он собирается добиться перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора и композитора Сергея Кузнецова к нему. К слову, ранее Разин обещал этого не делать.

Продюсер "Ласкового мая" Разин счёл кремацию Шатунова попыткой скрыть причину его смерти

Продюсер "Ласкового мая" Разин счёл кремацию Шатунова попыткой скрыть причину его смерти

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.

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ТАСС / Геодакян Артём

Наталья Исакова

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