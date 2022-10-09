Разин снова затеял судебные разбирательства из-за песен "Ласкового мая"
Андрей Разин подал иск об авторских правах на песни "Ласкового мая"
Создатель и бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подал иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на песни группы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пятого кассационного суда общей юрисдикции.
"Да, иск поступил", — заявили представители суда, не уточнив при этом каких-либо подробностей.
Согласно данным дела, Разин подал иск для того, чтобы оспорить решение суда нижестоящей инстанции. Таким образом, он собирается добиться перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора и композитора Сергея Кузнецова к нему. К слову, ранее Разин обещал этого не делать.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.
ТАСС / Геодакян Артём