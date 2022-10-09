Разин снова затеял судебные разбирательства из-за песен "Ласкового мая"

Создатель и бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подал иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на песни группы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

"Да, иск поступил", — заявили представители суда, не уточнив при этом каких-либо подробностей.

Согласно данным дела, Разин подал иск для того, чтобы оспорить решение суда нижестоящей инстанции. Таким образом, он собирается добиться перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора и композитора Сергея Кузнецова к нему. К слову, ранее Разин обещал этого не делать.