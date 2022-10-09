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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 18:24
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Депутат Нилов выступил против лекции о безопасности блогерши Диденко в Госдуме

Екатерина Диденко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / didenko.katerina

Екатерина Диденко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / didenko.katerina

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал заявление блогерши Екатерины Диденко, которая похвасталась, что её "пригласили выступать в Госдуму". Девушка стала известной после инцидента с гибелью людей из-за сухого льда.

"Не знаю, насколько можно доверять сообщению о предстоящем визите "королевы сухого льда" на Охотный ряд с лекцией о безопасности, но коллегам и аппарату предложу режим лёгкой тревоги", — написал Нилов в телеграм-канале.

По словам парламентария, можно было бы с таким же успехом пригласить блогера Эдварда Била на лекцию о безопасности дорожного движения.

"Давайте тогда ещё душку Эда Била позовём — пусть лекцию по безопасности дорожного движения листнёт, что ли", — добавил он.

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Диденко заявила, что выступит 13 октября "во Всероссийском союзе блогеров при Госдуме" на тему о проблемах оказания первой помощи. В 2020 году в ходе празднования её дня рождения погибло три человека: участники вечеринки кинули в бассейн около 30 кг сухого льда для создания эффекта тумана. В результате химической реакции началось быстрое распространение углекислого газа, из-за чего два человека потеряли сознание и захлебнулись, а третий, муж блогерши, позже скончался в реанимации.

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Ирина Фальке
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