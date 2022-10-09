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9 октября, 15:51

Бойцы из "Отважных" нанесли удар по группировке ВСУ у Кременной

Российские военные ударили из "Градов" по скоплению украинских войск у Кременной

Российские военные нанесли удар по скоплению техники и живой силы ВСУ в районе города Кременная. Об этом сообщает РИА "Новости".

Удар был нанесён из РСЗО "Град" разведкой группировки "О" ("Отважные"). В результате повреждения получили несколько украинских боевых машин, ряд военнослужащих погибли.

"Они пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. Мы ведём наблюдение и днём и ночью, ожидая удара. Запрашиваем поддержку артиллерии, когда выявляем их скопления. За последние дни удалось сорвать несколько их попыток наступать", — отметил один из разведчиков.

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T.me / rian_ru

Артур Белкин

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