Бойцы из "Отважных" нанесли удар по группировке ВСУ у Кременной

Российские военные нанесли удар по скоплению техники и живой силы ВСУ в районе города Кременная. Об этом сообщает РИА "Новости".

Удар был нанесён из РСЗО "Град" разведкой группировки "О" ("Отважные"). В результате повреждения получили несколько украинских боевых машин, ряд военнослужащих погибли.

"Они пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. Мы ведём наблюдение и днём и ночью, ожидая удара. Запрашиваем поддержку артиллерии, когда выявляем их скопления. За последние дни удалось сорвать несколько их попыток наступать", — отметил один из разведчиков.