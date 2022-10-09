В диверсии на железной дороге на севере ФРГ увидели политическую подоплёку

Полиция Германии допускает политическую подоплёку в диверсии на железной дороге с перерезанием кабелей, что стало причиной остановки движения поездов на севере ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Bild .

Следователи считают, что нападение совершили как минимум два человека. При этом они были профессионалами, так как точно знали, какие кабели нужно резать, полагает издание. В докладе криминалистов уточняется, что "объекты критической инфраструктуры в целом, а также, в частности, транспортный сектор с железнодорожным сообщением подвержены" риску "стать объектом атак и диверсионных действий". Такой риск, продолжает газета, был недавно подтверждён "предполагаемыми атаками на трубопроводы "Северного потока".