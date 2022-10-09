НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 15:48

В диверсии на железной дороге на севере ФРГ увидели политическую подоплёку

Полиция Германии допускает политическую подоплёку в диверсии на железной дороге с перерезанием кабелей, что стало причиной остановки движения поездов на севере ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Следователи считают, что нападение совершили как минимум два человека. При этом они были профессионалами, так как точно знали, какие кабели нужно резать, полагает издание. В докладе криминалистов уточняется, что "объекты критической инфраструктуры в целом, а также, в частности, транспортный сектор с железнодорожным сообщением подвержены" риску "стать объектом атак и диверсионных действий". Такой риск, продолжает газета, был недавно подтверждён "предполагаемыми атаками на трубопроводы "Северного потока".

Издание напоминает, что за диверсией могут стоять политически мотивированные действия. Так, компания-перевозчик Deutsche Bahn давно находится в центре внимания левых сил из-за доставки ископаемого топлива.

Германия может начать собственное расследование диверсий на "Северных потоках"

Германия может начать собственное расследование диверсий на "Северных потоках"

Напомним, накануне на севере Германии временно остановили движение поездов на три часа из-за произошедшей диверсии. Компания-перевозчик Deutsche Bahn пояснила, что злоумышленники перерезали кабели, обеспечивавшие работу железнодорожных путей.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров