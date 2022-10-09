В диверсии на железной дороге на севере ФРГ увидели политическую подоплёку
Полиция Германии допускает политическую подоплёку в диверсии на железной дороге с перерезанием кабелей, что стало причиной остановки движения поездов на севере ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Следователи считают, что нападение совершили как минимум два человека. При этом они были профессионалами, так как точно знали, какие кабели нужно резать, полагает издание. В докладе криминалистов уточняется, что "объекты критической инфраструктуры в целом, а также, в частности, транспортный сектор с железнодорожным сообщением подвержены" риску "стать объектом атак и диверсионных действий". Такой риск, продолжает газета, был недавно подтверждён "предполагаемыми атаками на трубопроводы "Северного потока".
Издание напоминает, что за диверсией могут стоять политически мотивированные действия. Так, компания-перевозчик Deutsche Bahn давно находится в центре внимания левых сил из-за доставки ископаемого топлива.
Напомним, накануне на севере Германии временно остановили движение поездов на три часа из-за произошедшей диверсии. Компания-перевозчик Deutsche Bahn пояснила, что злоумышленники перерезали кабели, обеспечивавшие работу железнодорожных путей.
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