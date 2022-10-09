НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 15:47

Илон Маск: Вероятность ядерной войны стремительно растёт

<p>Getty Images / Patrick Pleul – Pool</p>

Getty Images / Patrick Pleul – Pool

Американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск в своём твиттере поделился тревогой о растущей вероятности ядерной войны в мире.

"Вероятность ядерной войны стремительно растёт", — написал предприниматель.

Илон Маск неожиданно вспомнил русскую притчу и разозлил подписчиков

Илон Маск неожиданно вспомнил русскую притчу и разозлил подписчиков

Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".

Артур Белкин
  • Новости
  • Илон Маск

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров