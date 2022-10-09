Илон Маск: Вероятность ядерной войны стремительно растёт
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Американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск в своём твиттере поделился тревогой о растущей вероятности ядерной войны в мире.
"Вероятность ядерной войны стремительно растёт", — написал предприниматель.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".