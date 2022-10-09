Касильяс совершил каминг-аут, но почти сразу удалил твит и извинился перед ЛГБТ

Бывший капитан мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Икер Касильяс опубликовал в "Твиттере" пост, в котором признался, что он гей. Однако спустя какое-то время сообщение было удалено: спортсмен заявил, что твит выложили хакеры.

"Надеюсь, что вы проявите ко мне уважение. Я гей", — такое сообщение появилось в его аккаунте.

При этом под постом подписчики успели заметить комментарий его бывшего партнёра по сборной Испании Карлеса Пуйоля. Он ответил Касильясу эмодзи сердца и поцелуя и попросил раскрыть правду об их отношениях. Сразу после удаления твита с каминг-аутом Касильяс объяснился.

"Мой аккаунт в соцсетях был взломан. К счастью, сейчас всё в порядке. Прошу прощения у всех моих подписчиков, особенно у представителей ЛГБТ", — объяснил ситуацию футболист.