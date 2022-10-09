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9 октября, 15:56

Эрдоган ждёт приезда Макрона в ближайшее время

Чавушоглу: Макрон может прилететь в Турцию в ближайшее время

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может посетить с визитом Турцию. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, которого цитирует Anadolu.

"Мы скоординируем усилия с главой МИД Франции, чтобы визит состоялся в ближайшее время", — отметил Чавушоглу.

Визит Макрона в Турцию может состояться по приглашению лидера страны Реджепа Эрдогана. Их последняя встреча прошла 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Праге.

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Getty Images / Julien Mattia / NurPhoto

Артур Белкин

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