Эрдоган ждёт приезда Макрона в ближайшее время

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может посетить с визитом Турцию. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, которого цитирует Anadolu.

"Мы скоординируем усилия с главой МИД Франции, чтобы визит состоялся в ближайшее время", — отметил Чавушоглу.

Визит Макрона в Турцию может состояться по приглашению лидера страны Реджепа Эрдогана. Их последняя встреча прошла 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Праге.