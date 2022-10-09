Эрдоган ждёт приезда Макрона в ближайшее время
Чавушоглу: Макрон может прилететь в Турцию в ближайшее время
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может посетить с визитом Турцию. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, которого цитирует Anadolu.
"Мы скоординируем усилия с главой МИД Франции, чтобы визит состоялся в ближайшее время", — отметил Чавушоглу.
Визит Макрона в Турцию может состояться по приглашению лидера страны Реджепа Эрдогана. Их последняя встреча прошла 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Праге.
Ранее Лайф сообщал, что Турция выступила с предложением организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
Getty Images / Julien Mattia / NurPhoto