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9 октября, 16:00

Названы шесть признаков ранней деменции

The Sun: Проблемы с передачей мыслей и эмоций могут говорить о деменции

Лука Радо, соучредитель сервиса помощи нуждающимся в медицинском уходе людям Helpd Ltd, рассказал The Sun о шести признаках деменции, в случае возникновения которых стоит бить тревогу.

Так, стоит задуматься о походе к врачу при появлении у вас проблем с краткосрочной памятью. Например, если вы забываете, куда только что положили ключи, а также при апатии. По словам Радо, данные симптомы всегда сопровождают это заболевание.

Ещё один симптом — возникновение проблем с ориентацией в пространстве и времени. Необдуманные решения тоже могут говорить об имеющемся недуге. Например, если вы выкидываете нужные вам вещи при необходимости надеть что-нибудь.

Последний звоночек — возникновение трудностей при выполнении повседневных задач, таких как приготовление еды или пользование бытовой техникой.

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Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов
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