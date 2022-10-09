"Золотое яблоко" и "Рив Гош" изъяли из продажи косметику Lamel из-за реакции на подрыв Крымского моста

Магазины "Золотое яблоко" и "Рив Гош" остановили продажи бренда декоративной косметики Lamel из-за реакции на подрыв Крымского моста. Россиянки массово пожаловались на компанию после призыва "отпраздновать" событие новой подборкой "огненных" макияжей. Основательница фирмы — украинка Наталья Яроменко, проживающая в Лондоне.

"Золотое яблоко" оперативно остановило продажи бренда, поддерживающего терроризм. Большое спасибо всем причастным и спасибо "Яблоку". Вместе мы сила! Теперь остался "Озон", "Вайлдберриз" и "Л'Этуаль", — пишет "Небожена".

Ответ "Рив Гош" об отказе от ассортимента Lamel. Фото © Telegram / "Небожена"

Оперативно на ситуацию отреагировал и "Рив Гош", сообщив о прекращении продаж Lamel.

"Бренд Lamel был выведен из ассортимента", — говорится в сообщении.