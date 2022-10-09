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9 октября, 16:39

Раскрыта смертельная опасность домашней плесени

Терапевт Чернышова рассказала о смертельной опасности домашней плесени

Скопившаяся дома плесень может привести к целому ряду серьёзных заболеваний и даже смерти человека. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"У людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями плесень может спровоцировать грибковое поражение всех органов, которое может привести даже к смерти", — рассказала Чернышова.

Токсины грибков могут оказать негативное влияние на печень. Врач также заметила, что в группе риска в этой ситуации находятся люди с ослабленным иммунитетом, обладатели хронических заболеваний, дети и старики. В организм плесень может попасть через еду или же из-за неблагоприятных условий в квартире.

"Квартирная плесень является сильным аллергеном, а вещества, которые она выделяет, очень опасны для человека", добавила Чернышова.

При этом увлекаться обильным приёмом антибиотиков не стоит, так как это может привести к развитию грибковых инфекций или спровоцировать различные виды других инфекций.

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Артур Белкин
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