Раскрыта смертельная опасность домашней плесени

Скопившаяся дома плесень может привести к целому ряду серьёзных заболеваний и даже смерти человека. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"У людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями плесень может спровоцировать грибковое поражение всех органов, которое может привести даже к смерти", — рассказала Чернышова.

Токсины грибков могут оказать негативное влияние на печень. Врач также заметила, что в группе риска в этой ситуации находятся люди с ослабленным иммунитетом, обладатели хронических заболеваний, дети и старики. В организм плесень может попасть через еду или же из-за неблагоприятных условий в квартире.

"Квартирная плесень является сильным аллергеном, а вещества, которые она выделяет, очень опасны для человека", — добавила Чернышова.

При этом увлекаться обильным приёмом антибиотиков не стоит, так как это может привести к развитию грибковых инфекций или спровоцировать различные виды других инфекций.