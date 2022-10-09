Два подростка перепутали дом и убили не ту девушку, выпустив более ста пуль

В штате Техас (США) подростки 14 и 15 лет подъехали к зданию и обстреляли его более ста раз, убив 25-летнюю девушку прямо в её спальне и ранив квартирантку. Об этом сообщает NBC News.

Услышав выстрелы, проезжающие недалеко полицейские бросились в погоню за преступниками, автомобиль которых удалось быстро перехватить. Как пишет издание, подростки не стали отрицать свою вину, но признались, что хотели обстрелять совсем другой дом, однако перепутали адрес. Полиция уже предъявила им обвинение в убийстве и нанесении тяжкого вреда здоровью, а также в незаконном использовании транспортного средства.