ФСБ сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ

В ФСБ сообщили о росте числа обстрелов территории РФ со стороны украинских вооружённых формирований. Атакам подверглись приграничные Брянская, Курская и Белгородская области.

"За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населённых пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов", — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, в результате обстрелов погиб один местный житель, а пятеро, в том числе ребёнок, получили ранения. В приграничных районах были разрушены или получили повреждения две электроподстанции, 11 жилых домов, два административных здания и восемь пунктов пропуска на государственной границе.