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Опубликовано 9 октября 2022, 16:46
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ФСБ сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ

ФСБ: ВСУ за неделю 100 раз обстреляли Белгородскую, Брянскую и Курскую области

В ФСБ сообщили о росте числа обстрелов территории РФ со стороны украинских вооружённых формирований. Атакам подверглись приграничные Брянская, Курская и Белгородская области.

"За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населённых пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов", заявили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, в результате обстрелов погиб один местный житель, а пятеро, в том числе ребёнок, получили ранения. В приграничных районах были разрушены или получили повреждения две электроподстанции, 11 жилых домов, два административных здания и восемь пунктов пропуска на государственной границе.

В Минобороны сообщили о срыве попытки сосредоточения ВСУ в районе Новой Каменки
В Минобороны сообщили о срыве попытки сосредоточения ВСУ в районе Новой Каменки

Ранее Лайф писал, что бойцы "Отважных" нанесли удар по группировке ВСУ у Кременной, в результате чего погибли ряд украинских военнослужащих.

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Матвей Шандрыголов
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