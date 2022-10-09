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9 октября, 17:02

Россиянка сэкономила на красивой улыбке, теперь её мучают скрежет в челюсти и кровоточащие зубы

Жительница Челябинска подала в суд на стоматологов, оставивших её с кровоточащими зубами

Жительница Челябинска Юлия Бондаренко обратилась в суд с жалобой на стоматолога, испортившего ей зубы. По словам женщины, она хотела сделать себе белоснежную улыбку, потому и обратилась в недорогую стоматологию, которую ей ранее советовали знакомые. Сначала всё было хорошо, но позже, когда ей поставили импланты, у Юлии начались проблемы.

Рассказ Юлии Бондаренко. Видео © SHOT

"Я закрываю рот, и у меня щель между верхними и нижними зубами. Выглядывает кончик языка, которым я, видно, что могу пошевелить. Я просто в шоке! А врач спокоен. Он сказал, что это на десять дней, потом оно само отвалится и мои зубы не пострадают", рассказала она SHOT.

После этого её зубы пришлось обтачивать, а сама пострадавшая вынуждена ходить только с капой, без которой испытывает сильнейшую головную боль. Помимо того, у неё есть проблемы с прикусом, скрежет в челюсти, а при каждой чистке рот заливается кровью.

В свою очередь стоматологи заявили Юлии, что она ничего не сможет доказать. При этом большую часть суммы она и вовсе передала в руки врачу, который в это время закрывал собой камеру наблюдения.

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Обложка ©

SHOT

Матвей Шандрыголов

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