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9 октября, 17:08
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На руке главкома ВСУ Залужного заметили браслет со свастикой

<p>Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CinC_AFU/status/1578083916296192000/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine</a></p>

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото © Twitter / Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал в соцсетях фотографию, где на его руке надет браслет со свастикой. Фото появилось в официальном аккаунте украинского генерала в "Твиттере".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"

На интересный аксессуар с символом нацистской Германии у Залужного на запястье обратили внимание позже в Сети. Примечательно, что помимо свастики на браслете изображены и другие знаки.

Главком ВСУ Залужный неоднозначно высказался о познаниях Зеленского в военном деле

Главком ВСУ Залужный неоднозначно высказался о познаниях Зеленского в военном деле

Напомним, 9 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский разместил в соцсети серию скандальных снимков, на одном из которых у украинского военного заметили эмблему немецкой дивизии СС "Мёртвая голова". В тот же день пост был отредактирован, а фото с нацистской символикой на форме солдата ВСУ удалено. Позднее украинский лидер вновь опубликовал снимок бойца ВСУ, на форме которого увидели тот же символ, но вскоре публикация исчезла.

Ирина Фальке

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