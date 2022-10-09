На руке главкома ВСУ Залужного заметили браслет со свастикой

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал в соцсетях фотографию, где на его руке надет браслет со свастикой. Фото появилось в официальном аккаунте украинского генерала в "Твиттере".

На интересный аксессуар с символом нацистской Германии у Залужного на запястье обратили внимание позже в Сети. Примечательно, что помимо свастики на браслете изображены и другие знаки.

Напомним, 9 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский разместил в соцсети серию скандальных снимков, на одном из которых у украинского военного заметили эмблему немецкой дивизии СС "Мёртвая голова". В тот же день пост был отредактирован, а фото с нацистской символикой на форме солдата ВСУ удалено. Позднее украинский лидер вновь опубликовал снимок бойца ВСУ, на форме которого увидели тот же символ, но вскоре публикация исчезла.