Уже ближайшей зимой проблемы в американском оборонном секторе дадут о себе знать и приведут к перебоям поставок оружия Киеву. Об этом в статье для издания The National Interest написал офицер военной разведки США Джозеф Донато.

"Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются. <…> При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой", — отмечается в тексте.

Автор винит "десятилетия американской деиндустриализации", что привели к трудностям в логистике и сокращению объёмов военного производства. По его мнению, Вашингтон должен остановить поставки вооружения и принудить лидера Украины Владимира Зеленского к миру с Россией. Офицер уверен, что это не скажется на авторитете США, так как стратегические американские приоритеты — это "сдерживание Китая", а вовсе не ситуация на Украине.