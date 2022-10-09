Военный разведчик США предрёк перебои с поставками оружия НАТО на Украину
Офицер США Донато предупредил о перебоях с поставками оружия НАТО на Украину этой зимой
Уже ближайшей зимой проблемы в американском оборонном секторе дадут о себе знать и приведут к перебоям поставок оружия Киеву. Об этом в статье для издания The National Interest написал офицер военной разведки США Джозеф Донато.
"Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются. <…> При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой", — отмечается в тексте.
Автор винит "десятилетия американской деиндустриализации", что привели к трудностям в логистике и сокращению объёмов военного производства. По его мнению, Вашингтон должен остановить поставки вооружения и принудить лидера Украины Владимира Зеленского к миру с Россией. Офицер уверен, что это не скажется на авторитете США, так как стратегические американские приоритеты — это "сдерживание Китая", а вовсе не ситуация на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже получил от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. За это он поблагодарил американского лидера Джо Байдена и похвастался, что Америка ежемесячно выделяет Киеву полтора миллиарда долларов для ведения боевых действий с Россией. Однако Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах.
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