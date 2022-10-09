НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 17:14

Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой

Эрдоган назвал высокие цены на газ для потребителей единственной проблемой Турции зимой

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна полностью готова к зимнему сезону, однако высокая цена на газ для потребителей является единственной проблемой. Слова турецкого лидера приводит NTV.

"Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам. Мы прилагаем к этому все усилия", — заявил Эрдоган.

Для решения этой проблемы, как заметил турецкий лидер, жителям страны могут поднять зарплату в ближайшее время "до наиболее подходящей цены".

Тысячам немецких предприятий предрекли банкротство

Тысячам немецких предприятий предрекли банкротство

Ранее Лайф сообщал, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с Эрдоганом в рамках саммита ШОС в Самарканде.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров