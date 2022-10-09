Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой
Эрдоган назвал высокие цены на газ для потребителей единственной проблемой Турции зимой
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна полностью готова к зимнему сезону, однако высокая цена на газ для потребителей является единственной проблемой. Слова турецкого лидера приводит NTV.
"Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам. Мы прилагаем к этому все усилия", — заявил Эрдоган.
Для решения этой проблемы, как заметил турецкий лидер, жителям страны могут поднять зарплату в ближайшее время "до наиболее подходящей цены".
Ранее Лайф сообщал, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с Эрдоганом в рамках саммита ШОС в Самарканде.
Getty Images / Sean Gallup