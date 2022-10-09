Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна полностью готова к зимнему сезону, однако высокая цена на газ для потребителей является единственной проблемой. Слова турецкого лидера приводит NTV.

"Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам. Мы прилагаем к этому все усилия", — заявил Эрдоган.

Для решения этой проблемы, как заметил турецкий лидер, жителям страны могут поднять зарплату в ближайшее время "до наиболее подходящей цены".