В Европе всерьёз обеспокоены сближением России с новым союзником
Евродепутат Фотыга обратилась к ЕК из-за укрепления связей между РФ и Ираном
Конфликт на Украине привёл к укреплению сотрудничества Москвы и Тегерана, что позволяет странам обходить антироссийские санкции. Об этом рассказала в своём письме в адрес Еврокомиссии депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга, сообщает RT.
"В свете укрепления экономического сотрудничества и сведений об использовании своп-схемы, предусматривающей снабжение Тегерана российской нефтью в обмен на продажу Ираном своей нефти клиентам в России, какие меры могут быть приняты, чтобы предотвратить уклонение России и Ирана от санкций ЕС и международных санкций?" — задалась вопросом евродепутат.
Она напомнила, что в июле Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" подписали меморандум о взаимопонимании, в его рамках будут осуществляться проекты стоимостью в 40 миллиардов долларов. Фотыга также обратила внимание ЕК на перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (иранской ядерной сделки) с учётом того, что Тегеран оказывает политическую и экономическую поддержку России.
Напомним, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал никогда не признавать санкции против России. Он также подчеркнул: американцы напрасно рассчитывают, что, вводя ограничения против какого-то государства, они могут приостановить его развитие. А в МИД Ирана заявили, что конфликт на Украине вызван провокационными действиями НАТО во главе с США.
ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL