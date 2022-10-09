В Европе всерьёз обеспокоены сближением России с новым союзником

Конфликт на Украине привёл к укреплению сотрудничества Москвы и Тегерана, что позволяет странам обходить антироссийские санкции. Об этом рассказала в своём письме в адрес Еврокомиссии депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга, сообщает RT.

"В свете укрепления экономического сотрудничества и сведений об использовании своп-схемы, предусматривающей снабжение Тегерана российской нефтью в обмен на продажу Ираном своей нефти клиентам в России, какие меры могут быть приняты, чтобы предотвратить уклонение России и Ирана от санкций ЕС и международных санкций?" — задалась вопросом евродепутат.

Она напомнила, что в июле Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" подписали меморандум о взаимопонимании, в его рамках будут осуществляться проекты стоимостью в 40 миллиардов долларов. Фотыга также обратила внимание ЕК на перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (иранской ядерной сделки) с учётом того, что Тегеран оказывает политическую и экономическую поддержку России.