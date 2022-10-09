Метеоролог Тишковец предупредил о падении атмосферного давления в Москве
9 октября москвичей ожидает умеренно тёплая погода с кратковременными ливнями, но атмосферное давление по-прежнему снижается, рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец. Видео с комментарием опубликовано в телеграм-канале метеоролога.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. Небо во второй половине дня нахмурится", — предупредил Тишковец.
Также в столице ожидается ветер до 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст. При этом воздух в Москве прогреется до 13–15 градусов тепла, в Подмосковье — до 11–16 градусов.
Несмотря на погодные изменения, метеоролог Цыганков пообещал москвичам тёплый октябрь. А врач Андрей Звонков рассказал гипотоникам и гипертоникам, как при пониженном атмосферном давлении быстро улучшить самочувствие.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов