Метеоролог Тишковец предупредил о падении атмосферного давления в Москве

9 октября москвичей ожидает умеренно тёплая погода с кратковременными ливнями, но атмосферное давление по-прежнему снижается, рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец. Видео с комментарием опубликовано в телеграм-канале метеоролога.

Также в столице ожидается ветер до 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст. При этом воздух в Москве прогреется до 13–15 градусов тепла, в Подмосковье — до 11–16 градусов.