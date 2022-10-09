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9 октября, 07:45

Метеоролог Тишковец предупредил о падении атмосферного давления в Москве

9 октября москвичей ожидает умеренно тёплая погода с кратковременными ливнями, но атмосферное давление по-прежнему снижается, рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец. Видео с комментарием опубликовано в телеграм-канале метеоролога.

"В течение дня синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. Небо во второй половине дня нахмурится", — предупредил Тишковец.

Также в столице ожидается ветер до 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст. При этом воздух в Москве прогреется до 13–15 градусов тепла, в Подмосковье — до 11–16 градусов.

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Несмотря на погодные изменения, метеоролог Цыганков пообещал москвичам тёплый октябрь. А врач Андрей Звонков рассказал гипотоникам и гипертоникам, как при пониженном атмосферном давлении быстро улучшить самочувствие.

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Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Ирина Фальке

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