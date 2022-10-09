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9 октября, 17:26

Байден и Шольц договорились "сохранять санкционное давление" на Россию

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, в ходе которого лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, а также пообещали продолжать "санкционное давление" на Россию. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, стороны осудили проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Байден и Шольц также призвали Россию "остановить боевые действия и полностью вывести вооружённые силы со всей территории Украины", осудили диверсии на "Северных потоках" и пообещали продолжать оказывать всяческую помощь Украине "в сферах безопасности и экономики".

Евросоюз надавил на Шольца из-за энергетической политики

Евросоюз надавил на Шольца из-за энергетической политики

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в повышении цен на бензин внутри страны.

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Getty Images / Thomas Lohnes

Артур Белкин

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