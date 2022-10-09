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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 17:29
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Снаряд ВСУ попал в Братский корпус монастыря в Курской области

Губернатор Старовойт сообщил о повреждении ВСУ Горнальского Свято-Никольского монастыря

Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении в результате обстрела со стороны ВСУ Горнальского Свято-Никольского монастыря на границе с Украиной. По его словам, один из снарядов попал в Братский корпус.

  • Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в Братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", написал политик в своём телеграм-канале.

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Ранее ФСБ России сообщала об увеличении числа обстрелов территории РФ со стороны ВСУ. В частности, это касается приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

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Матвей Шандрыголов
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