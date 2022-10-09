Снаряд ВСУ попал в Братский корпус монастыря в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении в результате обстрела со стороны ВСУ Горнальского Свято-Никольского монастыря на границе с Украиной. По его словам, один из снарядов попал в Братский корпус.







"Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в Братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", — написал политик в своём телеграм-канале.