Снаряд ВСУ попал в Братский корпус монастыря в Курской области
Губернатор Старовойт сообщил о повреждении ВСУ Горнальского Свято-Никольского монастыря
Горнальский Свято-Никольский монастырь. Фото © Telegram / Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении в результате обстрела со стороны ВСУ Горнальского Свято-Никольского монастыря на границе с Украиной. По его словам, один из снарядов попал в Братский корпус.
"Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в Братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", — написал политик в своём телеграм-канале.
Ранее ФСБ России сообщала об увеличении числа обстрелов территории РФ со стороны ВСУ. В частности, это касается приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей.