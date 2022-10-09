Двух россиян задержали из-за запуска квадрокоптеров у здания Минобороны Казахстана

"В ходе разбирательств установлено, что молодые люди в возрасте 21 и 28 лет запустили дроны в районе набережной и Министерства обороны Казахстана. Данные факты произошли в разное время. Кроме того, у граждан разрешительных документов на использование квадрокоптера не имеется", — говорится в сообщении.