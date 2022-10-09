Двух россиян задержали из-за запуска квадрокоптеров у здания Минобороны Казахстана
Двух граждан России доставили в отделение полиции Астаны из-за незаконных запусков квадрокоптеров. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Казахстан.
"В ходе разбирательств установлено, что молодые люди в возрасте 21 и 28 лет запустили дроны в районе набережной и Министерства обороны Казахстана. Данные факты произошли в разное время. Кроме того, у граждан разрешительных документов на использование квадрокоптера не имеется", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с гражданами провели профилактическую беседу, а правонарушения занесены в книгу учёта информации. Материалы были перенаправлены в комитет гражданской авиации страны.
Ранее Лайф сообщал, что четверых россиян выдворят с территории Казахстана из-за пьяной драки, которую они устроили возле ночного клуба.
Shutterstock